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تونس توقف مدير قناة لشبهة غسل أموال

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أوقفت النيابة العامة مدير قناة الحوار التونسي الخاصة بشبهة غسيل أموال في قضية ترتبط بصهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

وقال متحدث باسم المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة سفيان السليطي، إن النيابة أذنت بإيقاف مدير القناة سامي الفهري ووكيل شركة «كاكتوس برود» المنتجة للبرامج والمصادرة من قبل الدولة، كما أذنت بإيقاف المتصرفة القضائية المكلفة بإدارة الشركة منذ قرار مصادرتها إبان ثورة 2011 وسقوط حكم الرئيس الراحل.

وكان التلفزيون الرسمي التونسي تقدم بقضية ضد شركة «كاكتوس» التي كان يملكها صهر الرئيس الراحل، بلحسن الطرابلسي الفار خارج البلاد وهو شريك سامي الفهري، لاتهامها بفساد مالي واستغلال تجهيزات المؤسسة العمومية مما ألحق بها أضرارا مالية جسيمة.


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