8 جرحى بينهم سياح في طعن بالأردن

أصيب 8 أشخاص بينهم ثلاثة سياح مكسيكيين وسائحة سويسرية بجروح، أمس، نتيجة تعرضهم لعملية طعن في جرش في شمال الأردن على يد شخص تمكنت القوى الأمنية من توقيفه.

وقال متحدث باسم مديرية الأمن العام في بيان: «أقدم شخص، ظهر أمس، في محافظة جرش بالاعتداء بواسطة سكين على عدد من السياح ودليل سياحي وضابط صف من مديرية الأمن العام عند محاولة القبض عليه».

وأضاف «جرى على الفور إلقاء القبض على ذلك الشخص وبوشرت التحقيقات معه»، وتابع المصدر أنه تمّ «إسعاف المصابين للمستشفى وهم قيد العلاج»، ولم يعط المصدر تفاصيل حول منفذ الاعتداء أو مدى خطورة الإصابة.