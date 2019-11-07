منظمة شنغهاي تعلن تحويل "داعش" إلى شبكة عالمية منظمة

أعلنت منظمة شنغهاي للتعاون"، بأن تنظيم داعش الإرهابي يتحول من تنظيم شبه دولة إلى شبكة عالمية منظمة".

جاء ذلك في المؤتمر الدولي السابع للجنة التنفيذية للهيكل الإقليمي لمكافحة الإرهاب، التابع لمنظمة شنغهاي للتعاون.

وأشار مدير اللجنة التنفيذية للهيكل الإقليمي لمكافحة الإرهاب التابع لـ"منظمة شنغهاي للتعاون"، جوماهون غيسوف، إلى أن "الإرهابيين يبدون الآن مرونة في التكتيكات والقدرة على التكيف مع البيئة الجديدة".

وأكد غيسوف أن قادة الجماعة تمكنوا من الحفاظ على نظام لإدارة قاعدة الموارد الكافية لتنفيذ الهجمات في جميع أنحاء العالم.

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وأردف قائلا: "لقد ركزوا على تجنيد أنصارهم عن بعد، بما في ذلك هجمات القرصنة وأساليب الجريمة السيبرانية".

وافتتح الأربعاء، في طشقند عاصمة أوزبكستان، المؤتمر الدولي السابع للجنة التنفيذية للهيكل الإقليمي لمكافحة الإرهاب، تحت عنوان "مكافحة الإرهاب – التعاون بلا حدود" بمشاركة ممثلي الأجهزة الأمنية لدول أعضاء "منظمة شنغهاي للتعاون"، وهيكليات مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ورابطة الدول المستقلة.

"منظمة شنغهاي للتعاون"

و"منظمة شنغهاي للتعاون" هي منظمة دولية حكومية عاملة بصورة دائمة، أعلن عن تأسيسها في 15 يونيو عام 2001 في شنغهاي (جمهورية الصين الشعبية).

وتضم هذه المنظمة كلا من روسيا والصين وقيرغيزيا وكازاخستان وطاجيكستان وأوزبكستان، بينما تتمتع الهند وإيران ومنغوليا وباكستان بوضع مراقبين فيها. أما أفغانستان فتشارك في عملها ضمن إطار مجموعة "منظمة شنغهاي للتعاون - أفغانستان".