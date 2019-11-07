إيران تعلن استئناف تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو بكامل طاقتها

أعلنت وكالة تسنيم الإيرانية، مساء اليوم الأربعاء، أن إيران تستأنف تخصيب اليورانيوم رسميا في منشأة فوردو النووية بكامل طاقتها،

عن "سكاي نيوز عربية".

وكان التلفزيون الرسمي الإيراني قد ذكر، اليوم، أن طهران بدأت ضخ غاز اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي بمنشأة فوردو النووية المقامة تحت الأرض، وذلك في إطار التقليص التدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي الموقع مع القوى العالمية في عام 2015.

وكانت إيران أعلنت، الثلاثاء، استئناف أنشطة لتخصيب اليورانيوم كانت مجمدة في منشأة فوردو الواقعة على بعد 180 كلم جنوب طهران، في إطار إجراءاتها التي تلت انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق بقرار من الرئيس دونالد ترامب وإعادة فرض عقوبات أميركية عليها.

ويحظر الاتفاق ضخ المواد النووية بمنشأة فوردو، التي سيتحول وضعها الآن بعد تلقيم الغاز في أجهزة الطرد المركزي من محطة أبحاث مصرح بها إلى موقع نووي نشط.

وأثار قرار إيران تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي، استياء العديد من البلاد الأوروبية، مؤكدين أن القرار "مخالفا للاتفاق النووي"، داعين طهران إلى التراجع عن هذه الخطوة، لاسيما أنها تشكل تهديدا للأمن القومي، مطالبين بإيجاد سبيل للحوار دولي بنّاء.

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