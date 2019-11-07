تدخين السجائر قرب الأطفال يؤذي بصرهم !

أعلن أوليغ سالاغاي، نائب وزير الصحة الروسي، أن علماء جامعة هونغ كونغ الصينية، اكتشفوا أن التدخين السلبي يؤدي إلى تغيرات مرضية في عيون الأطفال.

أشار نائب وزير الصحة الروسي، إلى أن علماء جامعة هونغ كونغ فحصوا 1.4 ألف طفل أعمارهم 6-8 سنوات واكتشفوا، أن تأثير دخان السجائر السلبي يسبب ترقيق العنبية (طبقة العين الوسطى الوعائية، التي تتألف من طبقة العين المشيمة والجسم الهدبي والقزحية). وهذا التأثير السلبي يزداد طرديا بزيادة عدد المدخنين في البيت وكم مرة يدخنون.

ويقول “لذلك في المرة القادمة، قبل اتهام المدرسة والأجهزة الالكترونية باعتبارها التهديد الرئيسي لعيون الأطفال، تذكروا هل تدخنون بحضور الأطفال”.

وأضاف، التدخين بحضور الطفل له تأثير نفسي سلبي، لذلك “هذه المسألة دافع جيد للإقلاع عن هذه العادة السيئة”.