الريال يسحق غلاطة سراي بسداسية وباريس يضمن تأهله للدور الموالي

سحق فريق ريال مدريد الإسباني ضيفه التركي غلاطة سراي بستة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، بملعب “سانتياغو بيرنابيو”، في إطار رابع مباريات المجموعة الأولى من منافسات دوري أبطال أروبا.

وأنهى الفريق الملكي الجولة الأولى متقدم برباعية كاملة تناوب على تسجيلها كل من رودريغو في مناسبتين، سيرجيو راموس وكريم بنزيما، قبل أن يعود هذا الأخير ورودريغو في الجولة الثانية ليضيفا هدفين آخرين.

وفي مباراة أخرى عن نفس المجموعة، حقق باريس سان جرمان الفرنسي الأهم في استضافته لكلوب بروج البلجيكي،وانتصر عليه بهدف دون رد، وقعه اللاعب ماورو إكاردي.

بهذه النتائج، واصل الفريق الفرنسي ريادته للمجموعة، برصيد 12 تقطة، ضامنا تأهله للدور الثاني، كأول فريق يحقق ذلك، فيما يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 7 نقاط، كلوب بروج ثالثا بنقطتين، وغلاطة سراي في المركز الأخير بنقطة وحيدة.