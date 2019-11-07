بايرن ميونخ يهزم أوليمبياكوس ويحصد بطاقة التأهل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فاز فريق بايرن ميونخ الألماني على ضيفه أوليمبياكوس بنتيجة هدفين نظيفين، ضمن أحداث الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز هدفا بايرن ميونخ كل من اللاعبين روبرت ليفاندوفسكي وإيفان بيريسيتش.

وبهذا الفوز ضمن بايرن ميونخ صدارة المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة ليتأهل إلى الدور ثمن النهائي، في حين تجمد رصيد أوليمبياكوس عند نقطة واحدة وهو يقبع بالمركز الأخير.

مجريات المباراة:

انتظر بايرن حتى مرور 5 دقائق على بداية المباراة للوصول بأول فرصة على مرمى الحارس خوسيه سا، الذي تصدى ببراعة لتسديدة أرضية زاحفة من ليون جوريتسكا.

وعاد جوريتسكا بمحاولة جديدة بتسديدة بعيدة المدى، لكنها ذهبت أعلى المرمى هذه المرة، قبل أن يجرب سيرجي جنابري حظه بتصويبة ضعيفة ذهبت بين أحضان الحارس.

وفي الدقيقة 16، جاءت أولى محاولات أولمبياكوس الخطيرة بتسديدة من لازار راندجيلوفيتش، لكنها مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى مانويل نوير.

وظهرت خطورة روبرت ليفاندوفسكي لأول مرة في المباراة مع انتصاف الشوط الأول، بعدما تلقى المهاجم البولندي عرضية داخل منطقة الجزاء، قابلها بضربة رأسية، لكنها ذهبت بين يدي الحارس سا.

وتمكن كينجسلي كومان من القيام بمجهود فردي وتوغل داخل منطقة الجزاء، مراوغًا كل من واجهه في طريقه، قبل أن يسدد كرة قوية، أبعدها حارس أولمبياكوس إلى ركنية.

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وواصل الحارس سا تألقه بحرمان لاعبي بايرن من هز شباكه، بعدما تصدى لتسديدة أخرى من داخل منطقة الجزاء بأقدام توماس مولر.

وكاد بايرن أن يتقدم بهدف مع نهاية الشوط الأول من ضربة رأسية للمدافع الفرنسي بينيامين بافارد، لكن الكرة اصطدمت بالقائم، لتضيع فرصة جديدة على الفريق البافاري ويذهب الفريقان للاستراحة بالتعادل بدون أهداف.

وبعد مرور 4 دقائق على بداية الشوط الثاني، أنقذ سا مرماه من هدف محقق بعدما تصدى لكرة من ضربة رأسية قوية سددها جوريتسكا، ليفشل أصحاب الأرض مجددًا في هز شباك أولمبياكوس.

ومرر ليفاندوفسكي الكرة لكومان على الجانب الأيمن، ليتوغل بها إلى داخل منطقة الجزاء، مطلقًا تسديدة صاروخية، لكن حارس أولمبياكوس أبعدها ببراعة عن مرماه.

ووصل بايرن إلى مراده مع حلول الدقيقة 69، بعدما أرسل كومان عرضية متقنة قابلها ليفاندوفسكي بلمسة واحدة إلى داخل الشباك، محرزًا هدف التقدم للفريق البافاري.

ولم تمر سوى دقيقة واحدة حتى كاد بايرن يعزز تقدمه بهدف ثانٍ، بعدما أرسل جنابري كرة عرضية أرضية، انزلق كومان لمحاولة توجيهها تجاه المرمى، لكن الكرة لمست قدمه وذهبت إلى خارج الملعب.

واستمر الزحف البافاري نحو مرمى الفريق اليوناني بتسديدة يسارية من ألفونسو ديفيز، لكنها ذهبت أعلى المرمى.

ودفع فليك بالجناح الكرواتي إيفان بيريسيتش بدلًا من جنابري في الدقيقة 88، لينجح فور نزوله بدقيقة واحدة في وضع بصمته في اللقاء بإحراز الهدف الثاني للفريق البافاري، ليطلق رصاصة الرحمة على الضيوف، لتنتهي المباراة بفوز بايرن (2-0)، وتجاوز كبوة فرانكفورت.