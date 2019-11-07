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37 قتيلا في الهجوم على موكب شركة تعدين كندية في بوركينا فاسو

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - أوقع كمين استهدف موكبا لنقل موظفين في شركة التعدين الكندية "سيمافو" في بوركينا فاسو، 37 قتيلا و60 جريحا، بحسب ما أعلن في بيان حاكم المنطقة الشرقية الكولونيل سايدو سانو.

وكانت الشرطة الكندية أعلنت بادئ الأمر سقوط "عدد من القتلى والجرحى". وقال الحاكم إن الهجوم الذي وقع "صباحا" شنّه "مسلّحون" لم تعرف هوياتهم.

 

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