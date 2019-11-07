إيران تعلن بدء تخصيب اليورانيوم في محطة فوردو

أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، مساء الأربعاء، البدء في ضخ غاز اليورانيوم بأجهزة الطرد المركزي واستئناف التخصيب في منشأة فوردو النووية تحت الأرض.

الخطوة الإيرانية نحو إعادة تشغيل منشأة فوردو النووية المقامة تحت الأرض، تعد الانتهاك الرابع على طريق تقليص التزاماتها النووية المنصوص عليها قبل 4 سنوات.



وزعم الرئيس الإيراني حسن روحاني أن ضخ بلاده غاز اليورانيوم مجددا داخل أجهزة الطرد المركزي في منشأة فوردو النووية يأتي ردا على سياسات الولايات المتحدة تجاه بلاده.

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ومع مطلع الأسبوع الجاري، أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أنها سرعت من وتيرة إنتاج اليورانيوم ضعيف التخصيب على مدار الشهرين الماضيين وباتت تحصل حاليا على 5 كجم يوميا من تلك المادة.





وتحصر إيران في الوقت الراهن إنتاجها من اليورانيوم المخصب بنسبة 4.5% كحد أقصى بعيدا جدا عن نسبة 90% اللازمة للاستخدام العسكري.

وفي وقت سابق، وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قرار إيران تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي بـ"الخطير"، داعيا إلى "استخلاص النتائج بشكل جماعي".

كما دعت ألمانيا، إيران إلى التراجع عن قرار زيادة تخصيب اليورانيوم، مؤكدة أن قرار طهران "غير مقبول" تماما.