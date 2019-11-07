"حلقة خامنئي".. هؤلاء مدرجون على قوائم عقوبات واشنطن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ننشر قائمة أعضاء "حلقة خامنئي" بعد إدراجهم على قائمة عقوبات واشنطن، وهم كالتالي: سيد مجتبى حسيني خامنئي، نجل مرشد إيران، متهم بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الإيرانية عام 2005. محمد باقري، رئيس هيئة الأركان العامة، لعب دورا في قرارات التدخل في بلدان مجاورة بمنطقة الشرق الأوسط. Advertisements حسين دهقان، وزير الدفاع السابق، رأس حربة النظام الإيراني في مجال الصناعات العسكرية. إبراهيم رئيسي، رئيس السلطة القضائية، اسمه يرتبط بإعدامات جماعية نفذت بحق آلاف المعارضين الإيرانيين صيف عام 1988. غلام علي رشيد، نائب رئيس هيئة الأركان العامة، أحد جنرالات مليشيا الحرس الثوري الإيراني.

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