الكونجرس يبدأ أولى جلساته العلنية لعزل ترامب الأسبوع المقبل

أعلن آدم شيف عضو الكونجرس الأمريكي الديمقراطي، الأربعاء، إجراء أولى الجلسات العلنية للاستماع إلى شهود في التحقيق الرامي إلى عزل الرئيس دونالد ترامب الأسبوع المقبل مع مثول دبلوماسيين للشهادة.



ومع بدء هذه الجلسات التي سيبثها التلفزيون، ينتقل التحقيق من أجل تشكيل ملف اتهام يدعم آلية عزل ترامب إلى مرحلة جديدة، وأوضح شيف الذي يترأس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب أن شاهدين سيدليان بإفادتهما الأربعاء المقبل.

ومن المقرر أن يدلى بشهادتها كلا من القائم بالأعمال الأمريكي في كييف وليام تايلور الذي دعمت إفادته الشبهات بأن ترامب مارس ضغوطا على كييف لحملها على فتح تحقيق يخدم أهدافه السياسية في الولايات المتحدة، والمسؤول الكبير في وزارة الخارجية الخبير في شؤون أوكرانيا جورج كنت.

وقال شيف إنه سيكون بوسع الجمهور أن يروا "إلى أي مدى وظف الرئيس هيئات كاملة في الحكومة بهدف غير قانوني يقضي بمحاولة إرغام أوكرانيا على نبش معلومات مسيئة لخصم سياسي".

وتابع أن الجلسات ستشكل "فرصة للأمريكيين من أجل أن يحكموا بأنفسهم على الشهود ويقرروا مدى مصداقيتهم، وليطلعوا كذلك بشكل مباشر على المعلومات المتعلقة بأفعال الرئيس (الأمريكي)".

وندد البيت الأبيض بـ"مهزلة" رافضا التعاون في التحقيق ومشككا في مصداقية الشهود، وبينهم العديد من الدبلوماسيين.

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وبعد ذلك يستمع النواب في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل إلى السفيرة الأمريكية السابقة في كييف ماري يوفانوفيتش التي انتقدها ترامب خلال مكالمته الهاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وهي مكالمة تقع في صلب الملف.





وباشر الديموقراطيون نشر محاضر الجلسات الأولى المغلقة، ويرتقب في هذا السياق صدور إفادة تايلور الأربعاء.

وقالت يوفانوفيتش في إفادتها في 11 أكتوبر/ تشرين الأول أنها شعرت بخطر حين اطلعت على مضمون المكالمة بين ترامب والرئيس الأوكراني.

وطلب ترامب من زيلينسكي خلال المكالمة التحقيق بشأن خصمه الديموقراطي جو بايدن وابنه هانتر بايدن.

ويرى الديموقراطيون في هذا الطلب دليلا على "تجاوز للصلاحيات" و"استغلال للسلطة"، ففتحوا في مجلس النواب تحقيقات بهدف "عزل" الرئيس.

وقام ترامب خلال المكالمة ذاتها بانتقاد يوفانوفتيش التي كان تم استدعاؤها في هذه الأثناء إلى واشنطن، وقال ترامب "ستحصل لها أمور".