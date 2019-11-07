37 قتيلاً جراء هجوم على موكب شركة كندية ببوركينا فاسو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 37 شخصا في هجوم استهدف موكب شركة تعدين كندية ببوركينا فاسو، فيما لم تعلن أي جهة رسمية عن مزيد من التفاصيل.
وأوقع كمين استهدف موكبا لنقل موظفين في شركة التعدين الكندية "سيمافو" 37 قتيلا و60 جريحا، بحسب ما أعلن في بيان حاكم المنطقة الشرقية الكولونيل سايدو سانو.
وكانت الشرطة الكندية أعلنت بادئ الأمر سقوط "عدد من القتلى والجرحى". وقال الحاكم إن الهجوم الذي وقع "صباحا" شنّه "مسلّحون" لم تعرف هوياتهم.
وتعد بوركينا فاسو بلدا فقيرا وهشا سياسيا في قلب منطقة الساحل وتعاني قواتها الأمنية من نقص المعدات وضعف التدريب والتمويل.
وتواجه الولايات الشمالية في البلاد موجة عنف منذ 4 سنوات وصلت من مالي المجاورة.
وأسفرت الهجمات عن مقتل أكثر من 630 شخصا في أنحاء البلاد، وفق حصيلة جمعتها فرانس برس، بينما أجبر نحو 500 ألف شخص على الفرار من منازلهم.
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