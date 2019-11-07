دبلوماسي أمريكي: إيران لن تسيطر مجددا على العراق ولبنان

قال روبرت جوزيف، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية السابق لمراقبة الأسلحة والأمن الدولي، إن المظاهرات في العراق ولبنان وسوريا تدل على حالة الملل لهذه الشعوب من تدخل النظام الإيراني في شؤونها، مشددا على أن نظام طهران لن يسيطر مجددًا على العراق ولبنان.



وأضاف جوزيف، في حديث خاص لـ"العين الإخبارية"، أن المظاهرات في عدد من العواصم العربية تعد تهديدًا مباشرًا للنظام الإيراني ومصالحه.

وأكد جوزيف أن النظام الإيراني لن ينجح في السيطرة مجددا على العراق ولبنان، كما فعل مسبقا حيث إن الواقع تغير كثيرا عن الماضي.

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وأشار جوزيف إلى المليارات التي ينفقها نظام طهران على رعاية الإرهاب المتنقل في المنطقة العربية، موضحا أن تلك الأموال كانت ستكون أفضل حال إنفاقها على التنمية للشعب الإيراني، بدلًا من قتل وترهيب شعوب أخرى.





وأوضح السفير السابق أن العقوبات على النظام الإيراني فعالة، مؤكدا أن تصرفات طهران دفعت الإدارة الأمريكية لاتخاذ المزيد من الإجراءات لحصار نظام ولاية الفقيه.

وحول الرفض الداخلي لنظام آيه الله الخميني في إيران، قال جوزيف إن هناك تحديا إيجابيا للشعب الإيراني وهو القضاء على السلطة الحاكمة، مضيفا أن هذا سيحدث مع مرور الوقت لأن النظام في أضعف حالاته.