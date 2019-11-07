شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي: «هجوم جرش» عمل إرهابي جبان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، اليوم (الأربعاء)، الهجوم الجبان الذي استهدف السياح الأجانب ورجال الأمن في مدينة جرش بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وعبَّر السلمي عن استنكاره الشديد لاستهداف المدنيين الأبرياء وقوات الأمن، مؤكداً تضامن ووقوف البرلمان العربي التام مع المملكة الأردنية الهاشمية في كل ما تقوم به من خطط وإجراءات للحفاظ على الأمن العام، وفرض تطبيق القانون وضمان سيادة الدولة.

وأكد رئيس البرلمان العربي ثقته التامة في قدرة المملكة الأردنية الهاشمية على إفشال كافة المحاولات الجبانة التي تهدف للنيل من أمنها واستقرارها، معرباً عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.