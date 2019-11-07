شكرا لقرائتكم "سيف فليشهر".. أغنية من مجاهدي خلق لـ"أبطال العراق" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أهدت منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة أغنية قالت إنها للشبان العراقيين الأبطال.

في التفاصيل، نشر موقع المنظمة على "يوتيوب" أغنية حملت عنوان "سيف فليشهر"، وأرفقها بعبارة: "أغنية تقدمها منظمة مجاهدي خلق الإيرانية إلى الشبان العراقيين الأبطال".

وتابع: "فليسقط نظام خامنئي الإجرامي العدو المشترك للشعبين العراقي والإيراني".

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والأغنية باللغتين العربية والفارسية.

يذكر أن حراكا شعبيا في العراق كان انطلق منذ أسابيع، في البداية احتجاجا على غياب الخدمات الأساسية وتفشي البطالة وعجز السلطات السياسية عن إيجاد حلول للأزمات المعيشية، ليتحول لاحقاً إلى المطالبة بتغيير الحكومة، ووقف التدخلات الإيرانية.

كما شهدت المظاهرات التي عمت البلاد هتافات تندد بالتدخل الإيراني في العراق وتطالب بإيقافه.

وأنزل المحتجون العلم الإيراني على قنصلية إيران في كربلاء ورفعوا العلم العراقي بدلا منه.