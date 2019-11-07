أكّد النائب ​جميل السيد​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "كما عندنا... الديكتاتور فرانكو حكم ​إسبانيا​ أربعين سنة وبلغ عُمراً طويلاً ثم دخل في حال غيبوبة، صارت جماهير الشعب تحتشد يومياً في باحة قصره، إستفاق مرّة من الغيبوبة وسأل عن الضجيج خارج القصر؟ أجابه الأطباء: هذا الشعب الإسباني جاء يودّعك! أجاب فرانكو: ليش لوين رايح الشعب الإسباني؟!"

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كانت هذه تفاصيل خبر السيد: كما عندنا... إستفاق الديكتاتور الإسباني من الغيبوبة وسأل عن الضجيج خارج القصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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