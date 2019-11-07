أكدت مصادر "​التيار الوطني الحر​" لقناة "LBC" أنها "تنتظر من رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ تسمية شخصية ل​رئاسة الحكومة​ منتمية للمجتمع المدني وهو يدعمها".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الوطني الحر لـ LBC: ننتظر من الحريري تسمية شخصية لرئاسة الحكومة منتمية للمجتمع المدني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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