مدرسة اللويزة: كل طالب يرغب في المشاركة بالاحتجاجات لا يمكنه الانطلاق من حرم المدرسة

توجهت ادارة مدرسة سيدة ​اللويزة​ برسالة إلى أهالي ​الطلاب​، قائلة: "بلغنا ان عددا من طلابنا الثانويين ينوون المشاركة بتحركات احتجاجية يوم غد، ونحن اذ نحترم حقهم في التظاهر السلمي بعيدا عن الانفعالات والذم بالآخر، ونشجعهم على الحوار المصغي و​البناء​، وندعم المطالب الحياتية المحقة لجميع اللبانيين من دون تمييز، نرجو منكم تذكيرهم بأن نظام المدرسة يمنع التلميذ من مغادرة حرمها قبل انتهاء الدوام عند ​الساعة​ 2:30 بعد الظهر، وعليه فإن كل طالب يرغب في المشاركة ب​الاحتجاجات​ لا يمكنه الانطلاق من حرم المدرسة أو التجمع فيها، كما تستمر الدروس وهي حق لكل طال بشكل طبيعي.

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