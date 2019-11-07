الطاقة الذرية الإيرانية: إيران تضخ غاز اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي

أعلنت منظمة الطاقة الذرية ال​إيران​ية، أن إيران بدأت ضخ غاز اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي واستأنفت تخصيب اليورانيوم في المنشأة النووية في فوردو بعد رفضها عدم القيام بذلك في إطار الصفقة النووية.

وأوضحت أن عملية التخصيب بدأت بعد الانتهاء من جميع الأعمال التحضيرية اللازمة. وأكدت ان "جميع الخطوات تنفذ تحت إشراف ​الوكالة الدولية للطاقة الذرية​".