المحتجون في طرابلس دعوا الى ازالة صور جميع سياسيي المدينة غدا

دعا المحتجون في ​طرابلس​ إلى المشاركة غدا في حملة إزالة صور جميع سياسيي المدينة.

هذا وغصت ​ساحة عبد الحميد كرامي​ (النور) بالمحتجين مساء اليوم في طرابلس، مرددين هتافات ضد ​الفساد​ والفاسدين، ومؤكدين على المضي بالحراك والإحتجاجات على كافة الأراضي اللبنانية وبأشكال مختلفة.

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