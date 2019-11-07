الجيش الليبي: القوات الجوية تمكنت من السيطرة على كامل المنطقة الممتدة من سيرت حتى الحدود التونسية

أكّد ​الجيش الليبي​ أن "​القوات​ الجوية تمكنت من السيطرة على كامل المنطقة الممتدة من سيرت حتى الحدود التونسية"، مشيرًا الى أن " هناك انسحابًا لعدد كبير من عناصر الميليشيات الإرهابية من مناطق عدة في محيط ​طرابلس​ تحت وقع ضربات ​القوات المسلحة​".

ولفت الى أن "الميليشيات تحاول تجنيد شباب في البلدات المحيطة بطرابلس باستخدام ​المال​ لكنها لم تنجح في ذلك"، مشددًا على أن "القوات البرية قادت عمليات ساعدت على ​القضاء​ على رؤوس الميليشيات خارج العاصمة".

ونوّه بأن "هناك عناصر من النصرة وداعش تم جلبها للقتال بجانب الميليشيات الإرهابية ضد ​الجيش الوطني​".

