الجيش الليبي: القوات الجوية تمكنت من السيطرة على كامل المنطقة الممتدة من سيرت حتى الحدود التونسية

أكّد الجيش الليبي أن "القوات الجوية تمكنت من السيطرة على كامل المنطقة الممتدة من سيرت حتى الحدود التونسية"، مشيرًا الى أن " هناك انسحابًا لعدد كبير من عناصر الميليشيات الإرهابية من مناطق عدة في محيط طرابلس تحت وقع ضربات القوات المسلحة".
ولفت الى أن "الميليشيات تحاول تجنيد شباب في البلدات المحيطة بطرابلس باستخدام المال لكنها لم تنجح في ذلك"، مشددًا على أن "القوات البرية قادت عمليات ساعدت على القضاء على رؤوس الميليشيات خارج العاصمة".
ونوّه بأن "هناك عناصر من النصرة وداعش تم جلبها للقتال بجانب الميليشيات الإرهابية ضد الجيش الوطني".
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