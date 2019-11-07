ولايتي: فرنسا والدول الاوروبية تمارس الالاعيب السياسية

أكد مستشار قائد ​الثورة الاسلامية​ في الشؤون الدولية ​علي اكبر ولايتي​ ان "هذا البلد وباقي الدول الاوروبية الاطراف في ​الاتفاق النووي​ وبدلا من الوفاء بالتزاماتهم تبحث عن التفاوض حول القدرات الدفاعية ال​ايران​ية"، معلناً عن أن "ايران لاتثق ب​فرنسا​ لانها شانها شان باقي الدول الاوروبية الاعضاء في الاتفاق النووي لم تلتزم بتعهداتها ووعودها اللاحقة ".

ولفت إلى ان "​اميركا​ والدول الاوروبية لم تكتفي بعدم الوفاء بالتزاماتها بل زادت من مطالبها وتطلب من ايران ان تحد من نفوذها الاقليمي"، مشيراً إلى أن "المشكلة الاساسية تكمن في ان فرنسا والدول الاوروبية الاعضاء في الاتفاق النووي لاتلتزم بالتعهدات التي قطعتها كما انها لازالت لا تلتزم بوعودها في الاتفاق النووي ولهذا السبب اننا لانثق مطلقا ب​الحكومة الفرنسية​ في الوفاء بوعودها".

وأشار إلى أن "فرنسا مثل ​المانيا​ واميركا لم تلتزم باي من تعهداتها ونحن لانثق بفرنسا وكلما ما سمعناه من فرنسا وباقي الدول كان مجرد وعود جوفاء لم تترجم على الارض وهم لم يلتزموا بوعودهم فقط بل زادوا مطالبهم من ايران ويريدون منها الحد من نفوذها الاقليمي وهي مطالب غير منطقية".