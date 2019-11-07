المئات تظاهروا امام مجلس الأمة في الكويت ضد الفساد

تظاهر مئات الكويتيين أمام مجلس الأمة احتجاجا على الفساد داخل المؤسسات، وذلك تلبية لدعوة اطلقها النائب السابق صالح الملا عبر وسائل التواصل الاجتماعي للمشاركة في وقفة احتجاجية وافقت السلطات على تنظيمها.
وردد متظاهرون هتافات مناوئة لرئيس مجلس الامة مرزوق الغانم هاتفين "ارحل ارحل يا مرزوق .. الشعب الكويتي ما يبيك (لا يريدك)".
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