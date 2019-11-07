أكدت مصادر رئيس "​التيار الوطني الحر​" ​جبران باسيل​ لقناة "LBC" أن "التفاعل مع طروحات باسيل أعاد التواصل بين العديد من الفرقاء"، مشيرةً الى أن "تأخر ​رئيس الجمهورية​ بالدعوة للاستشارات النيابية الملزمة نتيجة حرصه لعدم الوصول لحائط مسدود".

وأوضحت المصادر ان "رئيس حزب "القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​ انقلب على نتائج ​الانتخابات​ وهو يعرف أنه هناك اكثريات نيابية من خارج الاصطفافات".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر باسيل لـ LBC: التفاعل مع طروحاته أعاد التواصل مع العديد من الفرقاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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