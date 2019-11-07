روكز: أذا خيّرت بين باسيل وجعجع لرئاسة الجمهورية لا أختار

أكد النائب ​شامل روكز​ في حديث لـ"تلفزيون ​النشرة​" انه "ضمن موجة الحراك منذ فترة طويلة، وأنا كنت قد نبهت سابقا بأن المواجهة آتية إذا أكملنا بهذه الطريقة بالعمل". وقال: "كنت أتوقع أن يحصل ما حصل مؤخرا لأني كنت أرى معاناة الناس واستلشاء الوزراء والوزارات بوضع الناس وكان بطبيعة الحال ان يحصل انفجارا".

ورأى ان "​الموازنة​ الأخيرة أكلت من ذوي الدخل المحدود وتركت مزاريب الهدر و​الفساد​ وكان كل همهم ان يخفضوا عجز الموازنة على حساب ذوي الدخل المحدود".

وشدد على انه "لا زلت أنتمي إلى الخط السياسي القديم الذي انطلق مع الجنرال ​ميشال عون​، لكن لدي وجهات نظر مختلفة، وأخذت قراري بالانسحاب من تكتل ​لبنان القوي​ بعدما شعرت بأنني لست أنا في هذا المكان".

وأضاف "اعتقد ان الرئيس عون يفضل ان ابقى في التكتل لكن هذا قراري، وأنا كنت أفضل ان يطل على كل اللبنانيين بدل ان يطل على ساحة معينة، رغم احترامي وتقديري ومعزتي لكل الناس التي شاركت ب​تظاهرة​ ​التيار الوطني الحر​ الأحد الماضي".

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وعن ما قاله وزير الخارجية في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​جبران باسيل​ عن ان لا مكان في التيار للخائف والخائن، وعما اذا كان موجها له، قال: "هذا الكلام لا يوجه لي لا قبل ولا بعد، ولا أحد مؤهل بأن يقول عني خائن، فتاريخي يشهد عني ومن ليس لديه خبرة بتاريخي ليسأل الأكبر منه فهو يعرف".

واعتبر انه "من الممكن اجراء ​انتخابات​ نيابية مبكرة فكما كانوا يمددون سابقا للمجلس النيابي يمكن اجراء انتخابات مبكرة وسأخوضها".

وعن امكانية توليه ​وزارة الدفاع​، قال: "أنا نائب ومن المطالبين بفصل النيابة عن الوزارة، ولست جاهزا لذلك الموضوع".

من جهة أخرى، وردا على سؤال حول من يختار للرئاسة إذا خيّر بين باسيل ورئيس حزب القوات سمير جعجع، قال: "لا أختار".