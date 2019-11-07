التنظيم الشعبي الناصري: مستمرون حتى تحقيق المطالب وتصويب البوصلة

اعتبر المكتب التربوي في ​التنظيم الشعبي الناصري​ ببيان أن "الحركة الطالبية تستعيد حريتها بعد مصادرة قرارها ظلما وعدوانا"، لافتا إلى أنها "مستمرة حتى تحقيق المطالب وتصويب البوصلة الحقيقية، وهي أن ​الطلاب​ هم شريك أساسي في عملية النهوض والتغيير والمحاسبة والإقصاء".

وأكد أنهم "سيحمون هذه الانتفاضة الطالبية ولن يسمحوا بأن يساومها أحد على حقوقها ويدفعها للتفريط بها"، وقال: "نحن نؤيد استمرارها، وندعو إلى مؤازرتها ودعمها من جميع الأساتذة ولجان الأهل والمناصرين. كما نعلن رفضنا وتحذيرنا من أي تهديد قد يتوجه للطلاب من قبل بعض إدارات ​المدارس​، ونضع هذه التهديدات برسم المعنيين في الوزارة، فليتحملوا المسؤولية حيال ذلك". وأشار إلى أن "مشاركة الطلاب في ​الحراك الشعبي​ هي وسام فخر واعتزاز".