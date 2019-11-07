التنظيم الشعبي الناصري: مستمرون حتى تحقيق المطالب وتصويب البوصلة

اعتبر المكتب التربوي في التنظيم الشعبي الناصري ببيان أن "الحركة الطالبية تستعيد حريتها بعد مصادرة قرارها ظلما وعدوانا"، لافتا إلى أنها "مستمرة حتى تحقيق المطالب وتصويب البوصلة الحقيقية، وهي أن الطلاب هم شريك أساسي في عملية النهوض والتغيير والمحاسبة والإقصاء".
وأكد أنهم "سيحمون هذه الانتفاضة الطالبية ولن يسمحوا بأن يساومها أحد على حقوقها ويدفعها للتفريط بها"، وقال: "نحن نؤيد استمرارها، وندعو إلى مؤازرتها ودعمها من جميع الأساتذة ولجان الأهل والمناصرين. كما نعلن رفضنا وتحذيرنا من أي تهديد قد يتوجه للطلاب من قبل بعض إدارات المدارس، ونضع هذه التهديدات برسم المعنيين في الوزارة، فليتحملوا المسؤولية حيال ذلك". وأشار إلى أن "مشاركة الطلاب في الحراك الشعبي هي وسام فخر واعتزاز".
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