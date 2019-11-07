ذكرت مصادر عسكرية لقناة الـ"otv" ان "الاهالي يناشدون ​القوى الامنية​ حماية اولادهم التلامذة من الخروقات من خلال هواتفهم عبر ال Whatsapp بعد اكتشاف رقم تركي باسم اسرائيلي يخاطبهم".

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كانت هذه تفاصيل خبر OTV: الاهالي يناشدون قوى الامن حماية اولادهم اثر رسائل تصلهم عبر رقم تركي باسم اسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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