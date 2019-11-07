الأحدب: المطلوب لخلاص لبنان حكومة حيادية مصغرة

رأى النائب السابق ​مصباح الاحدب​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "المطلوب لخلاص ​لبنان​ ​حكومة​ حيادية مصغرة لديها صلاحيات تشريعية واسعة متحررة من القوى السياسية وتعمل على تنفيذ الاصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والمالية".

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