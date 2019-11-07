شركة ألفا تنفي صدور قرار بإلغاء التشريج الشهري

نفت شركة "ألفا" في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي "نفيا قاطعا ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن صدور قرار بإلغاء التشريج الشهري وتعديل في صلاحية الخط".

وجددت التأكيد "انها تخاطب مشتركيها حصرا عبر حساباتها المعتمدة في مواقع التواصل او في بيانات صحافية رسمية صادرة عنها".