روكز: التعديات على الأملاك العامة هي اغتصاب لحق الشعب

شدد النائب ​شامل روكز​ على ان "القانون واضح والإعتداء على الأملاك العامة من أكبر المخالفات"، معتبرا ان "التسويات المشبوهة لا تلغي حق ​الدولة​ والمواطن بإسترداد الأملاك وحمايتها. ‫وعليه، فهذه التعديات على الاملاك العامة تشكّل اغتصاباً لحق الشعب بطبيعته وبيئته وبحره وهوائه، وتبقى اولاً وآخراً سرقة لأموال الناس وحقوقهم".

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