عبدالله : إقليم الخروب كان وسيبقى ساحة حرية وحوار وتفاعل بين الجميع

دان عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي "الاعتداء السافر على المدرس امين الحاج وهو في طريق عودته إلى بلدته دلهون". وطلب من ​الأجهزة الأمنية​ والقضائية محاسبة الفاعلين، "لأن هذه التصرفات وفي هذه الظروف ، تعرض السلم الأهلي للخطر، و​إقليم الخروب​ كان وسيبقى ساحة حرية وحوار وتفاعل بين الجميع".

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