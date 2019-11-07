تعرض مدرس من دلهون للضرب على ايدي مجهولين في جون

نقل المدرس في مدرسة جون الرسمية أمين خالد الحاج 25 سنة، من بلدة دلهون، الى المستشفى المركزي في ​بلدة مزبود​، بعد تعرضه للضرب من قبل مجهولين في جون بعد مغادرته المدرسة بعد انتهاء دوام الدراسة في فترة بعد الظهر، وعلى الفور ادخل الى الطوارئ، وهو مصاب بعدة كسور في انحاء جسده ورأسه وحالته غير مستقرة. وقد حضر عناصر من مخفر شحيم وفتح تحقيقا بالحادث.

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