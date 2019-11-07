النشرة: وفد من حماس التقي مسؤول عصبة الأنصار في مخيم عين الحلوة

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان عضو ​القيادة​ السياسية ل​حركة حماس​ ومسؤولها السياسي في منطقة صيدا ​أيمن شناعة​، يرافقه المسؤول السياسي للحركة في ​مخيم عين الحلوة​ خالد زعيتر، والمسؤول السياسي في ​مخيم المية ومية​ رفيق عبد الله، زاروا القيادي في ​عصبة الأنصار الإسلامية​ ​الشيخ أبو طارق السعدي​ في منزله في مخيم عين الحلوة.

وتباحث الجانبان بآليات تحييد ​المخيمات الفلسطينية​ عن ​الأزمة​ اللبنانية، وأشاد بحالة ​الأمن​ والاستقرار داخل مخيم عين الحلوة وبحالة التوافق الفلسطيني وبالعمل الفلسطيني المشترك.

كما تم التطرق إلى سبل دعم صمود أبناء شعبنا داخل المخيمات الفلسطينية في وجه كافة المشاريع التصفوية