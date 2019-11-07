النشرة: وفد من حماس التقي مسؤول عصبة الأنصار في مخيم عين الحلوة

افاد مراسل "الخليج 365" في صيدا، ان عضو القيادة السياسية لحركة حماس ومسؤولها السياسي في منطقة صيدا أيمن شناعة، يرافقه المسؤول السياسي للحركة في مخيم عين الحلوة خالد زعيتر، والمسؤول السياسي في مخيم المية ومية رفيق عبد الله، زاروا القيادي في عصبة الأنصار الإسلامية الشيخ أبو طارق السعدي في منزله في مخيم عين الحلوة.
وتباحث الجانبان بآليات تحييد المخيمات الفلسطينية عن الأزمة اللبنانية، وأشاد بحالة الأمن والاستقرار داخل مخيم عين الحلوة وبحالة التوافق الفلسطيني وبالعمل الفلسطيني المشترك.
كما تم التطرق إلى سبل دعم صمود أبناء شعبنا داخل المخيمات الفلسطينية في وجه كافة المشاريع التصفوية
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