علوش: لا مشكلة لدينا بالذهاب الى حكومة أكثرية ولا نية لدينا بالعرقلة

أكد عضو المكتب السياسي في "​تيار المستقبل​" ​مصطفى علوش​ أن "التوجه بالنسبة لرئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ هو اعطاء فرصة للناس لتجد انها انتصرت من خلال المثول الى الشارع"، مشيراً الى أن "التفاصيل وموضوع الخيارات ليست واضحة بعد والامور غير ناضجة".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح علوش أن "هناك مطالب محددة من الناس، وهي أن تكون تركيبة ​السلطة​ مختلفة بحكومة تعطي الثقة للناس لتغيير شكل السلوك"، مشيراً الى ان "المطلوب من قبل الشعب حكومة انقاذ للوضع الاقتصادي والتحضير ل​انتخابات​ نيابية وقانون انتخابي وهذا رأينا بتيار المستقبل".

ولفت الى أن "رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري طبعا لا يتفاهم مع رئيس "​التيار الوطني الحر​" ​جبران باسيل​"، مشيراً الى أن "هناك رئاسات بالبلد وهناك توازنات واذا كان ​رئيس الجمهورية​ سياسي ورئيس ​مجلس النواب​ سياسي، يجب ان يكون رئيس الحكومة سياسي".

وأكد ان "المكتب السياسي لتيار "المستقبل" يجتمع ويتشاور ونحن نعطي رأينا واقتراحاتنا للحريري وبالآخر هو رئيس حكومة مستقيلة لديه واجبات مختلفة عن الاحزاب، والخيارات التي يمكن أن تنتج بصراحة لن نعرف بها قبل ان نى نتائجها".

وأوضح علوش "انني افضل الذهاب الى حكومة من دون الشخصيات النافرة كوزراء، بغض النظر من سيكون رئيسها، وأن تكون من اصحاب اختصاص ومجربين وموثوقين".

ولفت الى أنه "لا مشكلة لدينا بالذهاب الى حكومة أكثرية ولا نية لدينا بالعرقلة".

واعتبر انه "اذا عاد باسيل الى الحكومة يعني ان الحكومة شكلت كما كانت بالسابق"، لافتاً الى "اننا نريد حكومة انقاذ تخرجنا من الحفرة وتعطي الامل للناس".