شكرا لقرائتكم خبر عن من الحضانة إلى الزنزانة.. مأساة رضيع فى سجون أردوغان .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن عمر فاروق أوغلو، نائب رئيس الشعوب الديمقراطى التركى المعارض، هجوما حادا على الرئيس التركى رجب الطيب أردوغان، لانتهاكاته المستمرة ضد الأطفال فى تركيا.

وقال نائب رئيس الشعوب الديمقراطى التركى، فى فيديو له :"الطفل عاكف، دخل هذا الطفل السجن وهو فى عمر الـ15 يومًا وخرج منه وهو فى عمر العامين، انظروا دخل رضيع وهو فى عمر الـ15 يومًا من عمره إلى السجن".

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وتابع :"تقول المادة 16/4 من قانون العقوبات رقم 5275 إنه لا يجب أن يكون فى السجن، ولكن هل يوجد قانون فى البلد؟، أنا قررت ودخل السجن انتهى، ولا يوجد من يحاسبنى، وخرج الطفل فى عمر العامين، لا يجب أن يدخل الطفل مع والدته السجن حتى سن الـ6 أشهر، ولكن هنا تركيا".