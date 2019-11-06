شكرا لقرائتكم خبر عن النائب مصطفى سالم: "التخطيط" تدبر الدعم المالى لتطوير قصر ثقافة طهطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى على طلب النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب نائب طهطا بسوهاج، بإضافة 700 ألف جنيه صمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2019 / 2020 ، وذلك كدعم إضافى لخطة الهيئة العامة لقصور الثقافة التابعة لوزارة الثقافة لتطوير وتجهيز قصر ثقافة طهطا بالأجهزة والمعدات اللازمة للنهوض بالخدمات الثقافية والفنية والتراثية وأيضا التعليمية التى يقدمها قصر ثقافة طهطا أحد أهم فروع الهيئه العامه لقصور الثقافة بالصعيد .

وكان سالم قد التقى بعدد من العاملين بقصر ثقافة طهطا للاطمئنان على ما يقدمة هذا المكان الهام من أنشطة الا أن العاملين طالبوا بضرورة مخاطبة الجهات المعنية لتوفير مبالغ مالية كدعم للتجهيزات اللازمة للقصر، ونجح سالم فى توفير مبلغ 700 ألف جنيه لشراء جميع المعدات والأجهزة اللازمة ومن ثم متابعة ما يحتاجة القصر عقب ذلك لتوفيرة بالتنسيق مع الجهات المعنية ليقوم هذا المكان بدورة التنموى والتوعوى على أكمل وجه.