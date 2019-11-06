محمد اسماعيل - القاهرة - القاهر - (الخليج 365) ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية "ننا" أن زورق حربي إسرائيلي اخترق المياه الإقليمية اللبنانية ناحية رأس الناقورة، لمسافة تقرب من نصف كيلومتر ولمدة 3 دقائق، حسبما نشر موقع "العربية". وأكدت الوكالة، أن هناك متابعات للموضوع وتنسيقات مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زورق حربي إسرائيلي يخترق المياه الإقليمية اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.