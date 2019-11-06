العثور على سبع جثث مع استمرار أعمال العنف في المكسيك

محمد اسماعيل - القاهرة - مكسيكو سيتي - (د ب أ):

عثرت السلطات على سبع جثث داخل ثلاث شاحنات اليوم الأربعاء مع استمرار موجة من أعمال العنف المرتبط بالجريمة المنظمة في المكسيك.

وقال ممثلو الادعاء في ولاية خاليسكو في بيان إنه تم العثور على الجثث بالقرب من سد في بلدية تونالا على بعد حوالي 550 كيلومترا شمال غرب العاصمة مكسيكو سيتي.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن الرجال السبعة قتلوا بإطلاق النار عليهم.

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وجاء العثور على جثث القتلى بعد يومين من قيام مسلحين يشتبه في أنهم أفراد عصابة بقتل ستة أطفال وثلاث سيدات ينتمون إلى عائلة تعتنق مذهب المورمون في شمال المكسيك.

وتشهد المكسيك 100 جريمة قتل في المتوسط يوميا ، كما تم تسجيل أكثر من 36 ألف جريمة قتل في العام الماضي.

يذكر أن أقوى عصابات المخدرات في المكسيك هما "سينالوا" و"خاليسكو نيو جينراشن" (الجيل الجدي لجاليسكو)، إلا أن هناك عصابات أصغر تتنافس للسيطرة على تجارة المخدرات.