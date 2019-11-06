مصر تُدين حادث الطعن في محافظة جرش الأردنية

محمد اسماعيل - القاهرة - مصر - (أ ش أ)

أدانت جمهورية مصر العربية، حادث الطعن الذي وقع في محافظة جرش بالمملكة الأردنية الهاشمية اليوم الأربعاء، مما أسفر عن إصابة عدة أشخاص من جنسيات مختلفة.

وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأربعاء، تضامن مصر حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب الأردن الشقيق، ودعم كل ما من شأنه الحفاظ على أمن الأردن واستقراره، متمنيًا سرعة الشفاء لمصابي الحادث الآثم.

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يشار إلى أن شخصا أقدم ظهر اليوم الاربعاء في محافظة جرش، بالاعتداء بواسطة سكين على ثلاثة سياح من الجنسية المكسيكية، وسائحة من الجنسية السويسرية ودليل سياحي وسائق حافلة، وضابطا صف من مديرية الأمن العام.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام: إنه تم إلقاء القبض على المعتدي فورا، والتحقيقات معه مستمرة، مضيفا ان جميع المصابين ما زالوا يتلقون العلاج، وحالتهم جميعا متوسطة، باستثناء احد ضباط الصف وسائحة من جنسية مكسيكية حالتهما بالغة.

وذكر موقع "هلا" الإخباري الأردني، المقرب من الجيش الأردني، أن منفذ الهجوم هو من مواليد 1997 ويعيش في أحد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في جرش.