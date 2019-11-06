عمليات جراحية وإصحاح بيئي في 4 دول

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة أعماله الإنسانية في عدد من الدول، حيث سلم أدوية ومستلزمات طبية لمكتب وزارة الصحة والسكان اليمنية بساحل حضرموت، تضمنت 175 صنفا من الأدوية والمستلزمات الطبية، من بينها أدوية خاصة بالأمراض المزمنة والطوارئ والمحاليل الوريدية. كما واصل تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر بمخيم الخانق في منطقة حريب نهم بصنعاء خلال أكتوبر الماضي، وضخ المشروع 34500 لتر مياه صالحة للاستخدام المنزلي، و646000 لتر مياه صالحة للشرب، وتوفير شاحنة لتفريغ القمامة إلى المكب. وفي الخانق أيضا، واصلت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة التابعة للمركز تقديم خدماتها خلال أكتوبر الماضي، حيث راجع قسم الطوارئ 1400 فرد، وعيادة الباطنية 1533 شخصا، والفريق المتنقل 148 مريضا، وعيادة تضميد الجروح 115 شخصا، كما صرفت الأدوية لـ4254 مريضا، وراجع عيادة النساء 308 نساء، وأجري الفحص المخبري لـ1405 أشخاص، وراجع قسم الرعاية الصحية 1300 مراجع، وقسم التحصين والتغذية 128 مريضا.

وواصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة للمركز خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خلال أكتوبر الماضي، وراجع قسم الطوارئ 10677 مستفيدا، وعيادة الباطنية 3310 أشخاص، وعيادة التغذية العلاجية 587 شخصا، وعيادة التحصين 148 شخصا، وعيادة الجراحة والتضميد 1578 فردا، وعيادة الولادة 40 حالة، وقسم الإحالة الطبية 23 مستفيدا، وقسم التوعية والتثقيف 5022 شخصا، وقسم النساء والولادة 1569 امرأة، والفريق المتنقل 2149 مريضا. كما أجري الفحص المخبري لـ6098 مريضا، وصرفت الأدوية لـ20217 مريضا، واستقبل قسم التنويم 113 فردا، وراجع قسم الرعاية الصحية 5527 شخصا.

وواصل المركز تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر في مختلف مناطق اليمن خلال أكتوبر الماضي، حيث ضخ 1,221,000 لتر مياه مكلورة صالحة للشرب، و1,395,000 لتر مياه صالحة للاستخدام، ووزع 18 وعاء لنقل المياه، و9 أوعية لحفظ المياه الباردة، وشفط مياه الصرف الصحي، ونقل المخلفات من المخيمات، والصيانة المستمرة للخزانات والحمامات، وتنفيذ حملات الرش لمكافحة نواقل الأمراض، وبلغ عدد المستفيدين من المشروع 34614 فردا.

ووزع المركز بالتعاون مع جمعية الأيادي البيضاء للأسبوع الثامن على التوالي 40000 رغيف خبز يوميا على أسر اليتامى والمحتاجين السوريين واللبنانيين والفلسطينيين في شمال لبنان. الأردن باشر المركز توزيع الحقائب المدرسية والأدوات القرطاسية على الطلاب والطالبات السوريين في مخيم الأزرق بالأردن، حيث تم استهداف 2931 طالبا وطالبة ضمن المحطة الأولى والتي تم تنفيذها من خلال 5 مدارس للذكور والإناث.

وأجرى الفريق الطبي التطوعي للمركز 19 عملية جراحية في الغدد الدرقية للمرضى من ذوي الدخل المحدود في مقر المركز الاستشفائي الإقليمي بمدينة قلعة السراغنة المغربية، ليصل مجموع ما تم إنجازه إلى اليوم الخامس 73 جراحة ضمن الحملة الطبية التطوعية للمركز لجراحة أورام الغدة الدرقية في المغرب، بالتعاون مع الهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية التابعة لرابطة العالم الإسلامي. يذكر أن هذه الحملة تهدف إلى إجراء أكثر من 100 عملية استئصالية لأورام الغدة ويستفيد منها المرضى الأكثر احتياجا الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و60 سنة. asf مساعدات اليمن 1,221,000 لتر مياه مكلورة صالحة للشرب 1,395,000 لتر مياه صالحة للاستخدام 18 وعاء لنقل المياه 9 أوعية لحفظ المياه الباردة 34614 مستفيدا لبنان 40 ألف رغيف خبز يوميا الأردن 2931 طالبا وطالبة يستفيدون من الحقائب المدرسية المغرب 75 عملية جراحية