شرطة هولندا تحقق في "حادث مشبوه" على متن طائرة

أعلنت الشرطة الهولندية، الأربعاء، أنها تحقق في "حادث مشبوه" على متن طائرة في مطار "شيبهول" في مدينة أمستردام.

وأشارت مصادر إلى عملية خطف محتمل.

وجاء في تغريدة للشرطة العسكرية الملكية المسؤولة عن أمن المرافئ والمطارات أن "الركاب والطاقم سالمون وقد نزلوا من الطائرة". وأكدت أن "التحقيق مستمر" من دون تفاصيل إضافية.

إلا أن وحدة "الماريشوسي"، وهي أحد فروع الجيش الهولندي المكلف بحماية المطارات والحدود، قالت "إننا نحقق حاليا في وضع مريب على متن طائرة في شيبهول"، بحسب صحيفة "إن إل تايمز" الهولندية في موقعها الإلكتروني.

وأشارت الوحدة إلى أن رجالها توجهوا إلى مكان الحادث بعد انطلاق جهاز الإنذار بحدوث عملية اختطاف للطائرة.

وكانت الشرطة قد أعلنت في وقت سابق أنها "تحقق في وضع مشبوه على متن طائرة في (مطار) شيبهول".

وأوردت محطة "نوش" التلفزيونية الهولندية أن الأمر يتعلق بعملية خطف محتمل للطائرة، من دون إعطاء أي مصدر لهذه المعلومة، موضحة أن قائد الطائرة والطاقم ضغطوا على جرس الإنذار بحصول عملية خطف.

وأفادت المحطة بأن 27 راكبا كانوا على متن الطائرة.

وكانت وكالة الأنباء الهولندية أوردت أن المطار أعلن عن "وضع خطير يمكن أن يترك تأثيرا كبيرا على السكان".