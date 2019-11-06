10 قتلى بهجوم على قافلة لشركة تعدين في بوركينا فاسو

قالت مصادر مختلفة، اليوم الأربعاء، إن عشرة أشخاص قتلوا وأصيب عشرات آخرون أو فقدوا بعد هجوم على قافلة تنقل عمالا تابعين لشركة تعدين كندية في بوركينا فاسو.

وأكدت شركة "سيمافو" الكندية لتعدين الذهب، في وقت سابق، أن الهجوم وقع بين موقعي تعدين "فادا" و"بونجو" التابعين لها على بعد نحو 40 كيلومترا من مدينة بونجو.

وأوضحت الشركة، في بيان الأربعاء، أنّ موكباً لها يضم عمالاً محليين تعرض لهجوم في شرق الدولة الأفريقية أسفر عن سقوط "عدد من القتلى والجرحى".

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واستهدف الهجوم موكباً من خمسة باصات كان ينقل عمالا ومتعهدين وموردين مع مرافقة عسكرية.

وتشهد بوركينا فاسو هجمات مسلحة تنفذها منظمات إرهابية تستهدف قوات الأمن والجيش وحتى المدنيين في القرى. وهو ما أدى إلى مقتل المئات ونزوح عشرات الآلاف من قراهم إلى مدن أكثر أمنا.