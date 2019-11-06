الحوثيون يقصفون «المخا» بطائرات مسيّرة وصواريخ باليستية

صنعاء (الاتحاد) شنت ميليشيات الحوثي الانقلابية، في وقت متأخر من مساء أمس، بطائرات مسيّرة وصواريخ باليستية هجمات عشوائية على أهداف مدنية بمدينة المخا الساحلية جنوب غرب اليمن. وقال المتحدث باسم القوات اليمنية المشتركة، التي تسيطر على مناطق واسعة من الساحل الغربي، لـ«الاتحاد»، إن ميليشيات الحوثي الانقلابية شنت هجمات عشوائية بصاروخين باليستيين وثلاث طائرات مسيّرة من طراز «قاصف 2» على أهداف متفرقة في مدينة المخا الميناء الاستراتيجي على البحر الأحمر.

وأكد العقيد وضاح الدبيش أن منظومة الدفاع الجوي، التابعة للتحالف العربي، تمكنت من اعتراض الصاروخين الباليستيين فيما قصفت طائرة مسيّرة تابعة للحوثيين موقعاً تابعاً لمنظمة «أطباء بلا حدود» في المدينة التي تسيطر عليها القوات الشرعية منذ مطلع العام 2017.

وأشار المتحدث العسكري إلى أن الهجوم على موقع منظمة «أطباء بلا حدود» أسفر عن سقوط ستة قتلى وستة جرحى جميعهم من المدنيين، مؤكداً أن القوات المشتركة وقوات التحالف العربي تمكنت من إجلاء الأطباء، بما في ذلك الأجانب، من مستشفى «أطباء بلا حدود».

وتسببت هجمات الحوثيين على مدينة المخا بإثارة الهلع والفزع في أوساط السكان، لاسيما الأطفال والنساء.

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