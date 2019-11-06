رئيس مجلس النواب سلطان البركاني لـ«الاتحاد»: التحالف حريص على أمن اليمن ووحدته واستقراره

أحمد شعبان (الاتحاد)

أكد رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني، أن التوقيع على اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، كان عملاً عظيماً لدول التحالف العربي الذين حرصوا على أمن اليمن ووحدته واستقرار الأراضي اليمنية.

وأكد البركاني، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، أن الإنسان اليمني تحرر اليوم من الخوف والاقتتال وإراقة الدماء، وانتقل إلى تنفيذ عملية السلام، وتجاوز فيها مرحلة صعبة، وتوحدت الجهود تجاه الانقلاب الحوثي الذي حاول المساس بثوابت اليمن وأمنه واستقراره ووحدته وديموغرافيته، مؤكداً أن ما جرى من اتفاق على أرض السعودية أمر تاريخي عظيم يُخلد لدول التحالف العربي.

ووجه رئيس مجلس النواب اليمني الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على جهودهما للوصول إلى الاتفاق، مؤكداً أن الشعب اليمني يشعر بالسعادة، ويتوجه بالشكر للأشقاء في السعودية والإمارات الذين عملوا معاً لإنجاز هذا الاتفاق التاريخي المهم، وإبرازه إلى أرض الواقع، والعمل على تنفيذه، مع توفير كل الضمانات اللازمة لتحقيقه.

ولفت البركاني إلى أن الحضور الرسمي اللافت في القاعة التي شهدت الاتفاق، يدل على أن السعودية والإمارات عازمتان على تحقيق الاتفاق، ولا تراجع عن تحقيق السلام في اليمن حفظاً للدماء، وحرصاً منهما على وحدة اليمن، قائلاً «آن الأوان أن ترى عدن الأمن والسلام والاستقرار بعد حرب استمرت 5 سنوات، وأن ينعم اليمن كله بالأمن والاستقرار، وعلينا الحفاظ على الثورة والجمهورية والوحدة، وأن هذا الاتفاق قد حصّنهم تحصيناً كاملاً».