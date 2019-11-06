«الهلال» يوزع 40 طناً مساعدات غذائية على أهالي «الدريهمي»

الحديدة (وام)

سيرت دولة الإمارات العربية المتحدة قافلة مساعدات تحوي 40 طناً من المواد الغذائية إلى مديرية الدريهمي التابعة لمحافظة الحديدة غربي اليمن، وذلك ضمن برنامج مساعداتها الغذائية المتواصلة للشعب اليمني ووقوفاً إلى جانبه في محنته.

شملت القافلة سلالاً غذائية متكاملة استفاد منها 5600 شخص ينتمون إلى أكثر من 800 أسرة موزعة على ثلاث قرى هي «المبرق، يختر، الكتف» بمنطقة «غليفقة» الساحلية.

يأتي هذا الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة وفق مسح دقيق متجدد للأسر غير القادرة على طول الساحل الغربي اليمني من باب المندب بمحافظة تعز جنوباً وصولاً إلى المناطق المحررة بمدينة الحديدة شمالًا.

وعبر المواطنون اليمنيون في منطقة «غليفقة» عن سعادتهم بوصول المساعدات الإماراتية إليهم في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشونها، معربين عن شكرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً لوقفتها الأخوية المشهودة إلى جانبهم حتى تنجلي محنتهم، كما أشادوا بجهود هيئة الهلال الأحمر الإماراتي التي تقف إلى جانبهم منذ تحرير منطقتهم قبل نحو عامين.

وفي سياق متصل، قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي كميات جديدة من الأدوية والمحاليل المخبرية لثلاثة مراكز طبية في محافظة الحديدة ضمن برنامج الاستجابة السريعة والدعم المتواصل للقطاع الصحي في الساحل الغربي اليمني.

شملت تلك المساعدات الطبية مركز «المتينة» بمديرية التحيتا ومركزي «الطائف والشجيرة» بمديرية الدريهمي وهي المراكز الثلاثة التي سارعت دولة الإمارات العربية المتحدة عبر هيئة الهلال الأحمر إلى إعادة ترميمها وتأهيلها وتزويدها بالمستلزمات الطبية وتأمين رواتب الكادر الطبي فيها لضمان تقديم الخدمات المجانية للمواطنين اليمنيين على طول الساحل الغربي اليمني.

وأشاد الدكتور عبدالعزيز منصر نائب مدير مكتب الصحة بمحافظة الحديدة بالدعم الإماراتي السخي والمدروس للقطاع الصحي بالساحل الغربي اليمني، مؤكداً أنه حقق أهدافه المرجوة في تقديم الخدمات الطبية المجانية لليمنيين وتخفيف المعاناة عن كاهلهم في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها اليمن وشعبه.

وقال منصر في تصريح له خلال حضوره عملية التسليم رفقة الفريق الطبي التابع للهلال الأحمر: «تسلمنا دفعات جديدة من الأدوية والمحاليل المخبرية لثلاثة مراكز طبية وفق حاجة كل منها من الأصناف والكميات المطلوبة». ونقل منصر شكر قيادة القطاع الصحي وكادره في محافظة الحديدة لدولة الإمارات العربية المتحدة ونهجها على الصعيد الإنساني في اليمن وأياديها البيضاء التي تركت أثرها في كل بقعة من الساحل الغربي اليمني خاصة واليمن عامة.

من جانبهم، أكد مدراء المراكز الطبية الثلاثة أن الدعم الإماراتي المتواصل مكن المراكز من استقبال عشرات الحالات يومياً، معربين عن شكرهم لدولة الإمارات التي لم تتوانَ يوماً عن الوقوف إلى جانب الشعب اليمني.