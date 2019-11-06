طاجيكستان: مقتل 15 من «داعش» قدموا من أفغانستان

دوشانبي (وكالات)

اتّهمت طاجيكستان، أمس، عناصر تنظيم داعش الإرهابي بمحاولة عبور الحدود من أفغانستان والاشتباك مع قوات الأمن الطاجيكية، مؤكدة أن هذه العملية أسفرت عن مقتل 15 عنصرا إرهابياً، إضافة إلى مقتل عنصرين من قوات الأمن الطاجيكية.

وجاء في بيان صدر عن حرس الحدود الطاجيكي القول، إن جميع المهاجمين أعضاء في «داعش»، موضحاً أن الهجوم وقع فجر أمس بالتوقيت المحلي واستهدف وحدة من حرس الحدود الطاجيكيين قرب أوزبكستان المجاورة على بعد حوالى 50 كلم جنوب غرب العاصمة دوشانبي.

وأوضح البيان أن 20 ملثماً هاجموا نقطة الحراسة، مما أدى إلى تبادل لإطلاق النار، مشيراً إلى أن أفراد الحراسة نجحوا في تطويق المهاجمين وقتلوا 15 منهم وألقوا القبض على خمسة آخرين. وأسفر الهجوم عن مقتل اثنين من أفراد قوات الأمن.

وأضاف البيان أن «التحقيق وعمليات استجواب الأشخاص الموقوفين خلصت إلى أن مجموعة إرهابية مسلحة استخدمت في 3 نوفمبر 2019 غطاء الليل لكي تتوغل بشكل غير شرعي إلى طاجيكستان من جمهورية أفغانستان المجاورة». ومن جانب آخر، تم تدمير أربع آليات للمهاجمين، بحسب وزارة الداخلية الطاجيكية التي نشرت صوراً لسيارات وجثث متفحمة على طريق، وكذلك لأسلحة رشاشة.