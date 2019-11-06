كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان العربي يدين حادث الطعن بمدينة جرش الأردنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب رئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل السلمي، اليوم الاربعاء، عند إدانته واستنكاره حادث الطعن على السياح الأجانب ورجال الأمن في مدينة جرش الأردنية.

وأكد "السلمي" تضامن ووقوف البرلمان العربي التام مع المملكة الأردنية الهاشمية في كل ما تقوم به من خطط وإجراءات للحفاظ على الأمن العام وفرض تطبيق القانون وضمان سيادة الدولة.

وعبر رئيس البرلمان العربي عن ثقته التامة في قدرة المملكة الأردنية الهاشمية في إفشال كافة المحاولات الجبانة التي تهدف للنيل من أمنها واستقرارها، معرباً عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وأثار حادث طعن 4 سائحين في مدينة جرش بالأردن الجدل في وسائل الإعلام العربية والعالمية، حيثُ قام شخصا من نفس المحافظة، بالاعتداء على 7 أشخاص، بينهم 4 سائحين، بواسطة سكين قام بطعنهم بها، اليوم الاربعاء.

وبعد التحقيقات حول الحادث الإرهابي الدموي، كشفت أجهزة الأمن بالأردن أن السائحين الذين تعرضوا للطعن هم 3 مكسيكيين، وفتاة سويسرية، وأن المجني عليهم هم 4 سائحين، ودليل سياحي، وعامل بشركة سياحية، وأحد ضباط الصف من مديرية الأمن العام أثناء محاولته القبض عليه.

ونجحت أجهزة الأمن في القبض على الشخص الإرهابي، وبوشرت التحقيقات معه، دون أن يتم الإعلان عن دوافعه على الفور. وكشفت التحريات أن المهاجم من سكان مخيم غزة فى جرش، ويدعى محمد أبو طعيمة، وعمره 27 عاما.

وروى أحد السائقين المصابين بحادث طعن عدد من السائحين بمدينة جرش الأردنية تفاصيل الواقعة، مشيرا إلى أن المهاجم كان شابا لا يتجاوز الثلاثون عاما.

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وقال السائق المصاب بالحادث فى لقاء على اليوم الأربعاء: "المهاجم اسمه محمد أبو طعيمة من مخيم غزة فى جرش، كان شرسا للغاية وشكله غير طبيعى، حاولنا السيطرة عليه وبالفعل تم السيطرة بعد طعن رجل الأمن".

وأضاف: "المهاجم لم يستسلم بسهولة والشرطى ساعدنى فى السيطرة عليه.. الموقف كان صعب جدا لأنه كان يستخدم سكينا منزليا حادا للغاية، والمهاجم كان يجرى بسرعة ويطعن السياح ويطعن كل من يحول بينه وبين السياح".

وكان الناطق الإعلامى باسم مديرية الأمن العام فى الأردن، قال إن شخصا أقدم ظهر اليوم فى محافظة جرش بالاعتداء بواسطة سكين على عدد من السياح ومرشد سياحى وأحد ضباط الصف من مديرية الأمن العام عند محاولة القبض عليه، وجرى إسعاف المصابين وهم قيد العلاج، وقد ألقى القبض على الشخص وجار التحقيق.

وأفاد الوزير سعد فايز جابر، بأن أربعة من المصابين جروحهم متوسطة إلى خطيرة بينما جروح الباقين طفيفة.

ولم يدل الوزير بمزيد من التفاصيل.

وقالت الشرطة إن رجلا اعتقل فيما يتعلق بالهجوم.

وكانت مصادر قالت بالخطأ في وقت سابق إن ثلاثا من الضحايا إسبانيات. وأظهرت لقطات مصورة عن الحادث بثتها وسائل إعلام أردنية ضحايا يتحدثون الإسبانية بلكنات أمريكية لاتينية على ما يبدو.