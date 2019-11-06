كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المسماري": القوات الجوية سيطرت على سيرت حتى الحدود التونسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضح "المسماري"، خلال مؤتمر صحفي له، مساء الأربعاء، أن هناك انسحاب لكثير من عناصر الميليشيات الإرهابية من عدة مناطق في محيط طرابلس تحت وقع ضربات القوات المسلحة.
وأشار إلى أن الميليشيات تحاول تجنيد شباب في البلدات المحيطة بطرابلس باستخدام المال لكنها لم تنجح في ذلك.
ونوه بأن القوات البرية قادت عمليات ساعدت على القضاء على رؤوس الميليشيات خارج العاصمة.
وتابع: "هناك عناصر من النصرة وداعش تم جلبها للقتال بجانب الميليشيات الإرهابية ضد الجيش الوطني".
وأردف "المسماري"، قائلا: "السراج ذهب إلى زوارة لطلب الدعم بالمقاتلين، لكنهم رفضوا".
ويذكر أن شن الجيش الليبي ضربات جوية، أمس الثلاثاء، على مواقع الميليشيات المسلحة بمدينة غريان غرب البلاد، التي تسيطر عليها حكومة الوفاق منذ مايو الماضي.
وذكر المكتب الإعلامي للجيش الوطني الليبي، في بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية، أن مقاتلات سلاح الجو نفذت غارات جوية استهدفت تمركزا للميليشيات المسلحة التابعة لقوات الوفاق في بوابة "غوط الريح" القريبة من مدينة غريان وتجمعا في محيط معسكر "أبو معاذ" بالمدينة ذاتها.
وفي سياق ذي صلة، قصفت القوات الجوية مواقع للميليشيات المسلحة في منطقة "غوط الرمان" بتاجوراء وتمركزاتها في محور العزيزية، بضواحي العاصمة طرابلس، وذلك في محاولة لاختراق الطوق الأمني الذي تفرضه قوات الوفاق على وسط العاصمة.
وتسبق هذه التطورات العسكرية الميدانية "مؤتمر برلين حول ليبيا" المرتقب عقده خلال الشهر الجاري بحضور الدول المعنية بالأزمة الليبية، على رأسهم الولايات المتحدة وروسيا، في إطار جهود تقودها الأمم المتحدة لإيجاد حلول سياسية تنهي الحرب في طرابلس، وتعيد الأطراف المتنازعة إلى طاولة المفاوضات.