كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المسماري": القوات الجوية سيطرت على سيرت حتى الحدود التونسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن القوات الجوية تمكنت من السيطرة على كامل المنطقة الممتدة من سيرت حتى الحدود التونسية.

وأوضح "المسماري"، خلال مؤتمر صحفي له، مساء الأربعاء، أن هناك انسحاب لكثير من عناصر الميليشيات الإرهابية من عدة مناطق في محيط طرابلس تحت وقع ضربات القوات المسلحة.

وأشار إلى أن الميليشيات تحاول تجنيد شباب في البلدات المحيطة بطرابلس باستخدام المال لكنها لم تنجح في ذلك.

ونوه بأن القوات البرية قادت عمليات ساعدت على القضاء على رؤوس الميليشيات خارج العاصمة.

وتابع: "هناك عناصر من النصرة وداعش تم جلبها للقتال بجانب الميليشيات الإرهابية ضد الجيش الوطني".

وأردف "المسماري"، قائلا: "السراج ذهب إلى زوارة لطلب الدعم بالمقاتلين، لكنهم رفضوا".