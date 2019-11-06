كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس جنوب افريقيا يحصل على 24 مليار دولار لدعم الاستثمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا على حوالي 360 مليار راند (24 مليار دولار) من تعهدات الاستثمار من الشركات، اليوم الأربعاء، قائلا إن هذه ستحفز النمو الاقتصادي وتخفض البطالة.

ولكن محللين قالوا إن بعض التعهدات في المؤتمر السنوي لجنوب أفريقيا لتعزيز فرص الاستثمار الجديدة كانت مجرد تكاليف تشغيل منتظمة وتساءلوا عما إذا كان ينبغي إدراج تلك التعهدات المقدمة من الشركات المملوكة للدولة في المجموع.

كما كانوا متشككين في أن الالتزامات كانت كافية لتغيير النظرة الاقتصادية القاتمة.

وتحاول رامافوسا إحياء أكثر اقتصادات إفريقيا الصناعية بعد عقد من النمو البطيء، لقد وعد بإصلاحات شاملة، لكن التقدم كان بطيئًا بسبب معارضة النقابات العمالية وأجزاء من المؤتمر الوطني الأفريقي.

وقال رامافوسا إن الأموال التي تم التعهد بها اليوم الأربعاء كانت "تصويتًا واضحًا على الثقة في جنوب إفريقيا واقتصادنا".

وقال "بعد فترة طويلة من الركود وعدم اليقين والاضطرابات، أود أن أصدق أننا على طريق التعافي".

وفي مؤتمر عقد في العام الماضي، حدد رامافوسا هدفًا لجذب 100 مليار دولار من الاستثمارات الجديدة على مدار خمس سنوات وحصلت بسرعة على أكثر من نصف هذا المبلغ في شكل تعهدات.

ولكن الكثير من هذه الوعود لم يترجم بعد إلى مشاريع يمكن أن تقلل بشكل كبير معدل البطالة بنسبة 29 ٪ أو ترفع معدل النمو عن العام الماضي بنسبة 0.8 ٪.

كما قدمت اليوم الأربعاء، الشركات المحلية مثل شركة الاتصالات "MTN" وشركة الورق "”sappiبعض أكبر التعهدات، حيث بلغت 50 مليار راند و14 مليار راند على التوالي.

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وتعهدت شركة الشحن المملوكة للدولة ""Transnet بتقديم 23 مليار راند، في حين تعهدت شركات أجنبية مثل "Rio Tinto" و"Coca-Cola" "KO.N" بتقديم تعهدات بقيمة 6.5 مليار راند و15 مليار راند لكل منهما.

وقال بعض المسؤولين التنفيذيين الذين تعهدوا بأن شركاتهم أنفقت بالفعل جزءًا من الأموال.

وقال كيفين لينغز، كبير الاقتصاديين في مدير الأصول ستانليب، إن تركيز الحكومة على رفع القيود التنظيمية وتنمية المهارات في المؤتمر كان إيجابيًا ولكن القيود المالية الشديدة حدت من قدرتها على دفع عجلة الانتعاش الاقتصادي، وما زال القطاع الخاص في "الانتظار والترقب" الوضع."

وأضاف ما تراه حتى الآن لا يكفي لتغيير الصورة الكلية.

وقال لينغز أن هذا هو حجم المشكلة.

وقال ترودي ماخيا، المستشار الاقتصادي لرامافوسا، إن جنوب إفريقيا تشجع المستثمرين على "القدوم إلى أسفل، والعثور على أصول ميسورة التكلفة وتطويرها".

وفي ميزانيته متوسطة الأجل القاتمة الأسبوع الماضي، خفض وزير المالية تيتو مبويني توقعات النمو لهذا العام إلى 0.5٪ وأظهر أن الدين الحكومي سيرتفع إلى أكثر من 70٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2023.

وبعد ذلك، صنفت وكالة موديز التصنيف الائتماني الأخير لجودة الاستثمار في جنوب إفريقيا على "نظرة سلبية".

كما قد يؤدي تخفيض التصنيف إلى تدفق مليارات الدولارات من ديون حكومة جنوب إفريقيا.

