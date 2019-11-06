كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكونجرس يعلن بدء الجلسات العلنية في التحقيق لعزل ترامب الأسبوع المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الكونجرس الأمريكي، مساء الأربعاء، بدء الجلسات العلنية في التحقيق لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع المقبل.

وأعلن النائب آدم شيف الذي يشرف على العملية، أنه مع بدء هذه الجلسات التي سيبثها التلفزيون، ينتقل التحقيق من أجل تشكيل ملف اتهام يدعم آلية عزل ترمب إلى مرحلة جديدة.

وأوضح شيف الذي يترأس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب أن شاهدين سيدليان بإفادتهما الأربعاء المقبل، هما القائم بالأعمال الأميركي في كييف وليام تايلور الذي دعمت إفادته الشبهات بأن ترامب مارس ضغوطا على كييف لحملها على فتح تحقيق يخدم أهدافه السياسية في الولايات المتحدة، والمسؤول الكبير في وزارة الخارجية الخبير في شؤون أوكرانيا جورج كنت.

وقال شيف إنه سيكون بوسع الجمهور أن يروا "إلى أي مدى وظف الرئيس هيئات كاملة في الحكومة بهدف غير قانوني يقضي بمحاولة إرغام أوكرانيا على نبش معلومات مسيئة لخصم سياسي"، وتابع أن الجلسات ستشكل "فرصة للأميركيين من أجل أن يحكموا بأنفسهم على الشهود ويقرروا مدى مصداقيتهم، وليطلعوا كذلك بشكل مباشر على المعلومات المتعلقة بأفعال الرئيس".

وندد البيت الأبيض بـ"مهزلة" رافضا التعاون في التحقيق ومشككا في مصداقية الشهود، وبينهم العديد من الدبلوماسيين، وبعد ذلك يستمع النواب في 15 نوفمبر إلى السفيرة الأميركية السابقة في كييف ماري يوفانوفيتش التي انتقدها ترمب خلال مكالمته الهاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وهي مكالمة تقع في صلب الملف.

قالت لجان مجلس النواب الأميركي التي تجري التحقيق الخاص بمساءلة الرئيس دونالد ترامب تمهيدا لعزله، الثلاثاء، إنها طلبت من القائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض، ميك مولفاني، الإدلاء بأقواله في الثامن من نوفمبر الجاري.

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وقال رؤساء اللجان الثلاث، وهي لجنة الشؤون الخارجية ولجنة المخابرات ولجنة الرقابة، في رسالة بعثوا بها إلى مولفاني "بناء على أدلة تم جمعها في التحقيق الخاص بالمساءلة والتغطية الإعلامية، نعتقد أن بحوزتكم معرفة مهمة مباشرة ومعلومات ذات صلة بالتحقيق".

ويتم التحقيق حاليا فيما إذا كان ترامب قد أمر بحجب قرابة 400 مليون دولار من المساعدات العسكرية الحاسمة لأوكرانيا لدفع رئيسها الجديد للتحقيق في قضية جو بايدن وابنه هانتر.

وفي وقت سابق، طالب ترامب بالكشف عن هوية الشخص الذي قدم معلومات دفعت بمجلس النواب إلى فتح تحقيق ضده بهدف عزله.

وجاء طلب ترامب في تغريدة وسط جهود مكثفة من أعضاء الكونغرس الجمهوريين للكشف عن هويه ذلك الشخص، مهاجمين مصداقيته.

